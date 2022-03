İSTANBUL-BEYOĞLU'NUN GİRİŞİMCİ KADINLARI 8 MART GALATA ÇARŞISI'NDA BULUŞTU - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan 8 Mart Galata Çarşısı'?nda, Beyoğlu'nun girişimci kadınları bir araya geldi. Takı tasarımlarından, porselene kadar birçok ürünün sergilendiği stantlara ise ilgi yoğundu.

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurduğu '8 Mart Galata Pazarı'nda, Beyoğlu'nun girişimci kadınlarını bir araya getirdi. 'Beyoğlu Kadın Emeğinin Yanında' sloganıyla Galata Kulesi Meydanı'nda kurulan pazarda, girişimci kadınlar kendileri için ayrılan stantlarda ürünlerini sergileyerek satış yapma imkanı buldu. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Geleneksel hale gelen 8 Mart Galata Çarşısı 13 Mart'a kadar açık olacak.

8 Mart Galata Pazarı'nın açılış törenine, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KADIN BİR TOPLUMUN EN BİRLEŞTİRİCİ ÖĞESİDİR'

Törende konuşan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 'Kadın bir toplumun en birleştirici öğesidir. Kadın bizim anamız, eşimiz ve kızımızdır. Hayatımızın her alanında var olan kadınların hak ettiği yere gelmesi noktasında devlet olarak çok önemli düzenlemeler yaptık. Beyoğlu Belediyesi kadınlara yönelik güzel projelere imza atıyor. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' şeklinde konuştu.

'HER GÜN KADININ GÜNÜDÜR'

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Kadına değer veren bir toplumun mensubu olmaktan büyük bir mutluluk duyururum. Kadının dünyaya kattığı güzellik tartışılmaz. Kadının en büyük eseri insanı dünyaya getirmiş olmasıdır. Her gün kadının günüdür. Sadece evini değil, bir ülkeyi derleyen toplayan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. BESMEK'te el becerilerini ortaya koyan tüm kadınlara teşekkür ediyorum' dedi.

'KADININ HAYATTA BİRÇOK ROLÜ VARDIR'

Programda konuşan Sabriye Şentop ise, ' Bir kadına fırsat verildiğinde ne kadar güzel şeyler ortaya çıkardığını her zaman göstermiştir. Kadınların hayatta birçok rolü vardır. Kadın her zaman yaptığı işe ruhunu vererek yapan bir yaradılışa sahiptir. Allah kadını çok yönlü bir kapasiteyle yaratmıştır. Kadın olmak erkek olmaktan daha zordur. Kadınların hepsine her zaman iyi ki varsın diyelim. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

'HER ALANDA ÖNÜMÜZ AÇILSIN'

Galata Çarşısı'nda satış yapan Zeynep Dişikaya, 'Beyoğlu BESMEK Tasarım Üretim Atölyesi'nde çini çalışmaları yapıyorum. Çinilerin hepsi tamamen el işidir. Kadın emeğinin her yer güzeldir. Ev ekonomisine katkı sunmak isteyenler ve hobi amaçlı gelen kursiyerlerimiz var. Gönül ister ki kadınlarımız bu işten maddi kazanç elde etsinler. Kadınların her alanda yolları açılsın' ifadelerini kullandı.

Kadınların her zaman başarılı olduğunu söyleyen 60 yaşındaki Kadriye Güven ise, 'Oyuncak Bebek ve anahtarlık yapıyorum. Ev ekonomisine destek çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Kursta hocalarımız bize eğitimler verdi. Bizlere daha fazla imkanlar verilmesini istiyoruz' dedi.