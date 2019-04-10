Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden AK Parti'den Beypazarı Belediye Başkanlığına seçilen Tuncer Kaplan, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden AK Parti'den Beypazarı Belediye Başkanlığına seçilen Tuncer Kaplan, mazbatasını aldı.



AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve belediye meclis üyeliğine seçilenlerle İlçe Seçim Kuruluna giden Kaplan'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Sibel Kalaycıoğlu tarafından verildi.



Daha sonra belediyeye giden Kaplan, burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş'a başarı dileyen Kaplan, halkın verdiği destekle yeniden belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.



Kaplan, "Çok az bir farkla seçimi kazandık. Bu durumdan ders çıkaracağız. Bundan böyle sizlerin arasında olacağım. Her tıraş olmak gerektiğinde bir berbere giderek tıraş olacağım. Kahve sohbetlerinde sizlerle birlikte olacağım. Bundan böyle bize durmak yok. Sizler için çalışacağım ve sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Kaplan, daha sonra belediyenin yanındaki parkta tebrikleri kabul etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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