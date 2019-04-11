Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Mazbatasını Aldı

Seçimlerde yeniden Beypazarı
Belediye Başkanı seçilen Tuncer Kaplan
, meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı.
5 yıldır Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilen Tuncer Kaplan, mazbatasını aldı. Başkan Kaplan, aldığı oy oranı ne olursa olsun bütün Beypazarı'nın başkanı olduğunu belirterek, siyasi görüşü ayırt etmeden derdi Beypazarı olan herkese eşit hizmet vereceklerini vurguladı. Kaplan, "Değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle yeniden göreve geldik. Beypazarımıza hizmet yolundaki yeni dönemin başlangıcını yaptık. Görevimi yine aynı hizmet aşkıyla ve coşkusuyla yapmaya devam edeceğim. Yanımızda oldukları için dualarını, desteklerini esirgemeyen bütün hemşehrilerime, minnetle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Geçmişte iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş
'a da başarılar dileyen Kaplan, "Beypazarımızın geleceğini inşallah birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceğiz" diye konuştu.
Programa AK Parti
İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, MHP
İlçe Başkanı Erdoğan Orhan
, meclis üyeleri, belediye personeli ve ilçe halkı katıldı. - ANKARA