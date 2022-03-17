Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde budama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde budama çalışması başlatıldı

17.03.2022 15:40
Beypazarı Belediyesinin örnek meyve bahçesinde budama çalışması başlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından 6 yıl önce oluşturulan örnek meyve bahçesinde budama çalışması ile geçen senenin üzerinde ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından 6 yıl önce oluşturulan örnek meyve bahçesinde budama çalışması ile geçen senenin üzerinde ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuyucak mevkisinde 122 dönümlük arazide 337 yarı bodur elma ve deveci armudu, 962 tam bodur elma, 450 üzüm, 15 kiraz, 18 şeftali, 37 kayısı, dut çeşitleri, zerdali, badem, ceviz, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, hünnap, incir, muşmula, cennet hurması, kestane, nar, ahlat, ıhlamur, fındık ve ayva gibi farklı türlerde birçok ürün bulunuyor.

İlçedeki ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlara öncülük ederek onları meyve yetiştiriciliği konusunda özendirmeyi hedefleyen Beypazarı Belediyesi, meyve bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gelecek sezonun budama işlemlerine başladıklarını bildirdi.

Geçen yıl 50 tonun üzerinde meyve aldıklarını, bu sene bunu geçmeyi hedeflediklerini aktaran Kaplan "Hazırlıklarımız tüm heyecanımızla devam ediyor. Beypazarlı'ya örnek olmaya ve teşvik etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Budama ustası Muharrem Canlı ise bu işlemin zamanında ve uygun şekilde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

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Beypazarı, Ankara, Fındık, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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