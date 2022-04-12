Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu - Son Dakika
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Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu

12.04.2022 19:12
Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ziyaret etti.

Yaz aylarında gazilerin katılımıyla Kıbrıs'a düzenlenecek gezi için KKTC Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Büyükelçi Köprülü ile istişarede bulunuldu.

Yalçınkaya, Büyükelçi ile yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Yalçınkaya, "Aradan geçen 45-46 yıl sonra Kıbrıs'ı, savaş anında bulunduğum cepheleri görmenin, o duyguları yaşamanın heyecanını yaşamaya başladım." dedi.

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Tuncer Kaplan, Beypazarı, Kıbrıs, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu - Son Dakika


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