Beypazarı heyeti KKTC Büyükelçiliğine ziyarette bulundu - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği başkanı Ali Yalçınkaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ziyaret etti.

Yaz aylarında gazilerin katılımıyla Kıbrıs'a düzenlenecek gezi için KKTC Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Büyükelçi Köprülü ile istişarede bulunuldu.

Yalçınkaya, Büyükelçi ile yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Yalçınkaya, "Aradan geçen 45-46 yıl sonra Kıbrıs'ı, savaş anında bulunduğum cepheleri görmenin, o duyguları yaşamanın heyecanını yaşamaya başladım." dedi.