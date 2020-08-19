Beypazarı ilçesinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Beypazarı ilçesinde de Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Beypazarı'nda yapılan denetimlere Kaymakamı Temel Ayaca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, mahalle muhtarları, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri katıldı.

Taksiler, toplu ulaşım araçları, pazar yeri, lokantalar, restoran, kafe, kahvehaneler gibi birçok toplu yaşam alanı ekipler tarafından denetlendi.

Esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Kaymakam Ayca, esnafın ve vatandaşların genel anlamda tedbirleri uyduklarını belirterek, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.