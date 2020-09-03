Beypazarı ilçesinde yolda 2 boz ayı görüldü - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde pazarcılık yapan Akif Gökçe, sabah erken saatlerde Kıbrısçık ilçesine pazara sergi açmaya giderken, yoluna iki adet boz ayı yavrusu çıktı.
Karagöl bölgesinde yola çıkan ayılar, bir süre aracın önünde yürümeye devam ettiler. Ardından Gökçe'nin yanında bulunan Ramazan Can, hemen telefona sarılarak yolda giden ayıları görüntülemeyi başardı.
Ayılar bir süre daha aracın önünde yürüdkten sonra ormana girip gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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