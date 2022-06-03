Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi

03.06.2022 13:47
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Kaymakam Erdoğan beraberinde Kaymakam Refiki Esma Atasever ile belediyeye geldi.

Erdoğan, Belediye Başkanı Kaplan ile ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali'nin 10-12 Haziran'da düzenleneceği ve festivalle ilgili hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Oktay Erdoğan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Erdoğan ile Belediye Başkanı Kaplan bir araya geldi - Son Dakika


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