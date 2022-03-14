Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

14.03.2022 19:18
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, mahalle ziyaretlerine Kapullu Mahallesi ile devam etti.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, mahalle ziyaretlerine Kapullu Mahallesi ile devam etti.

Kaymakam Erdoğan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette önce Kapullu Mahallesi Muhtarı Ali Özcan'dan mahallenin sorunlarını dinledi.

Ardından, köy kahvesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, mahallelilerin taleplerini aldı.

Kaymakam Erdoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile birlikte eski beldelerden Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

Ziyaretinde Erdoğan, jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan köylerin asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, kış olmasına rağmen gezilerini sürdürdüğünü, havaların ısınmasının akabinde, mahallelere birim müdürleriyle birlikte ziyarette bulunacaklarını ve sorunları yerinde çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Kaymakamı Erdoğan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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