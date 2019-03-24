Son Dakika Haberleri: Beypazarı'na Atlı Polis Ekibi

Beypazarı'na Atlı Polis Ekibi

1 saat önce

Ankara Atlı Polis Grup Amirliğinden gelen ve toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılık esas teşkil etmesi amaçlı kullanılan atlı polisler Beypazarı'nda göreve başladı.

Beypazarı'na Atlı Polis Ekibi, System.String[]
Ankara Atlı Polis Grup Amirliğinden gelen ve toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılık esas teşkil etmesi amaçlı kullanılan atlı polisler Beypazarı'nda göreve başladı.

Ankara Atlı Polis Grup Amirliğinden gelen ve toplumsal olaylara müdahale ve caydırıcılık esas teşkil etmesi amaçlı kullanılan atlı polisler Beypazarı'nda göreve başladı. Motorlu taşıtların girmesinin mümkün olmadığı yerlerde, milli parklar ve kırsal alanlarda önleyici zabıta hizmetini yürütmek ve zaman zaman yoğun meydanlarda devriye görevi yapmak için görev alan atlı polisleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Atlı Polisler Beypazarı'nda ilk görevini Beypazarı Belediye Gençlik Spor - Haymanspor maçında yaparken, ekibin geçici mi kalıcı olarak mı Beypazarı'nda bulunduğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:44 Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Ankara, Polis, Beypazarı, Güncel
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