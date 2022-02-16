Beypazarı'nda "Çocuk Koruma Kurulu Koordinasyon Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde "Çocuk Koruma Kurulu Koordinasyon Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında, kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ihmal/istismar mağduru çocuklar ile suça sürüklenen çocukların mevcut durumları görüşüldü.

Toplantıda, çocukların durumları, aileleri, suça karışmışlıkları ve aile yapısının incelenmesinin akabinde, bazı nedenlerden dolayı çocukların koruma altına alınabileceği belirtildi.

Toplantıya Cumhuriyet Savcısı Enes Mirza Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, İlçe Müftüsü Mehmet İnciler, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahar Yiğittekin de katıldı.