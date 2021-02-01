Beypazarı'nda doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde kendilerini "4x4" olarak adlandıran grup, yaban hayatı için doğaya saman bıraktı.

Grubun sözcüsü Serkan Uzunoğlu, 16 kişilik ekibin 8 araçla Karaşar Mahallesi'nde Çukurören, Saray ve Belenören yaylalarında yaban hayvanlarına ot ve saman bıraktıklarını söyledi.

Uzunoğlu, kendilerine bu konuda yardımcı olan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür etti.