Beypazarı'nda havuç hasadı devam ediyor - Son Dakika

Havuç üretiminde önde gelen merkezlerden olan Beypazarı'nda bu yıl 180 bin ton rekolte bekleniyor.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, AA muhabirine, Türkiye havuç üretiminin önemli bölümünün karşılandığı ilçede hasadın bereketli geçtiğini ifade etti.

İlçede kışlık havuç için 40 bin dönümlük alanda üretimin yapıldığını aktaran Gencer, "Dönüm başına 3 ile 7 ton arasında verim alıyoruz. Bu yıl kışlık havuç rekoltesi ilçede 180 bin ton olarak bekleniyor. Şu sıralar biraz para ediyor, çünkü ihracata gidiyor." dedi.

Oymaağaç Mahallesinde havuç üretimi yapan Fevzi Bozkaya, ekiminin ardından 120 günde yetişen kışlık havuçtan bu yıl iyi bir gelir beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

Havuçların hasat edildikten sonra tarlaların içine açılan kuyularda üzeri toprakla örtülerek depolandığını söyleyen Bozkaya, ürünün talebe göre piyasaya sunulduğunu dile getirdi.