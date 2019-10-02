Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
1 saat önce
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.
SYDV kömür yardımlarını Kırbaşı, Kargı, Gürsöğüt, Kapullu, Mahmutlar ve Kırşeyhler Mahallelerinde başlatırken, ihtiyaç sahibi ailelere 1'er ton kömür verildiği öğrenildi.
Tespiti yapılan ailelere kömür yardımlarının devam edeceği belirtildi.
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