Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
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Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

1 saat önce

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.

Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı, System.String[]

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımına başlandı.

SYDV kömür yardımlarını Kırbaşı, Kargı, Gürsöğüt, Kapullu, Mahmutlar ve Kırşeyhler Mahallelerinde başlatırken, ihtiyaç sahibi ailelere 1'er ton kömür verildiği öğrenildi.

Tespiti yapılan ailelere kömür yardımlarının devam edeceği belirtildi.

Beypazarı, Kırbaşı, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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