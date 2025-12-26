Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti - Son Dakika
26.12.2025 18:59
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi. Mahir Çanak'ın virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

GENÇ ÇİFT VE 3 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

