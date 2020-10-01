Beypazarı'nda korona virüs denetimi - Son Dakika

Beypazarı'nda korona virüs denetimi
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı'nda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği denetlendi.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı'nda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği denetlendi.
Denetimlere Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, kamu kurum müdürleri, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı. - ANKARA
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