Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetimlere devam ediliyor.

Belediye Başkan Vekili Osman Karadede başkanlığındaki heyet, ilçede maske denetimi ve vatandaşların kurallara uymaları için denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde iş yerlerine ve mağazalara maskesiz kimse alınmaması, kıraathanelerdeki masalarda 2 sandalye bulundurulması istendi.

Karedede, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Ankara ve ilçe genelinde vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Bakanlığın genelgeleri doğrultusunda denetimlerde bulunduklarını anlatan Karadede, "İlçemizde Kaymakamlık başkanlığında 79 ekip kurduk. Bu ekiplerimiz, evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışanları, saat belirtmeksizin kontrol ediyor. Bu denetimler ilçe merkezinde polis, köylerde ise jandarma nezaretinde sürdürülüyor. Test sonucu pozitif çıkanlar, evlerinde süreci tamamlayacaklar." dedi.

Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Şaban Fıçıcı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, Zabıta üdürü Doğan Gökkaya ile durum değerlendirmesinde bulundu.