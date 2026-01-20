Beypazarı\'nda Trafik Denetimi

Beypazarı'nda jandarma ekipleri tarafından ilçenin belirli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler belirli noktalarda bugün trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan ağır tonajlı araçların tonajı kontrol edilirken, kış lastiği denetimlemesi ve GBT sorgulama işlemleri yapıldı. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. - ANKARA
