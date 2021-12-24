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Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

24.12.2021 15:20
Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki ormanlık alanlara zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki ormanlık alanlara zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, Uruş, Dereli, Saray ve Karaşar mahalleleri arasında bulunan kırsal alanlarda yiyecek istasyonları oluşturdu.

Ani kar yağışlarının ardından istasyonlardan alınan samanlar ve yemler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Ekipler, Hırkatepe, Kozağaç, Kaplan mahalleleri ile Keltepe mevkisi arasındaki bölgelerde yaşayan hayvanların da kış şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için yiyecek bırakacak.

Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beypazarı, Ankara, Uruş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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