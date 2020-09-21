Beypazarı'nda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Cumhuriyet İlkokuluna gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek okul bahçesine alındı. Veliler ise dışarıda heyecanlı şekilde çocuklarını izledi.

Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

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