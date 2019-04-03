Son Dakika Haberleri: Beypazarında Öğrencilere "Trafik Dedektifleri Görev Kartı" Dağıtıldı

Beypazarında Öğrencilere "Trafik Dedektifleri Görev Kartı" Dağıtıldı

1 saat önce

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimler kapsamında, Kırbaşı Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine "trafik dedektifleri görev kartı" dağıtıldı.

Beypazarında Öğrencilere
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimler kapsamında, Kırbaşı Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine "trafik dedektifleri görev kartı" dağıtıldı.

Proje kapsamında kemer takma, yaya kuralları, karşıdan karşıya geçişler gibi trafik kuralların uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimlerin ardından öğrencilere, trafik dedektifleri görev kartı dağıtıldı.

Buna göre, öğrenciler, yaya geçitlerinde kendilerine ya da yayalara yol vermeyen, kemer takmayan, kurallara uymayan araç plakalarını alarak jandarmaya bildirecek.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Kırbaşı Mahallesi'nde başlatılan uygulamanın ilçe genelinde hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:12 Kaynak: AA

Kırbaşı, Jandarma, Beypazarı, Güncel
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