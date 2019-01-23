Son Dakika Haberleri: Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla Görüştü

Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla Görüştü

1 saat önce

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla bir araya geldi.

Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla Görüştü, System.String[]
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla bir araya geldi.

Lübnan resmi haber ajansına göre, Büyükelçi Hakan Çakıl, Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk'un başkanlık ettiği Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki turizm işbirliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Çakıl ile Meşnuk görüşmede ayrıca, Türkiye ve Lübnan arasındaki ticari ilişkilerin ileri seviyeye getirilmesinin yolları üzerinde de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 22:43:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan Meclisi Türkiye Dostluk Grubuyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]