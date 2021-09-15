Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski Lübnan Başbakanı Diyab, ABD'ye gitti - Son Dakika

Eski Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldıktan sonra ABD'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, soruşturmayı yürütmekle görevli hakim Tarık el-Bitar, görevinin başında olduğu dönemde ifade vermeye yanaşmayan Diyab'ın 20 Eylül Pazartesi günü ifade vermek üzere kolluk kuvvetleri tarafından zorla adliyeye getirilmesi kararı çıkardı.

Geçen hafta Necib Mikati başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasıyla 13 ay boyunca görevini geçici olarak sürdüren Diyab, ifadeye zorla getirilmesine birkaç gün kala ülkeden ayrıldı.

Üniversite eğitimi gören çocuklarını ziyaret etmek üzere ABD'ye gittiğini açıklayan Diyab, ülkeden ayrıldığı sırada ise yerel basına, çocukları ile ABD'de yaklaşık bir ay geçirdikten sonra Lübnan'a geri döneceğine işaret etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.