Beyrut'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi
Beyrut'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi

Beyrut\'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi
29.01.2026 21:33
Beyrut\'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi
Emekli askerler, 2026 bütçesindeki maaş artışını talep ederek Beyrut'ta Meclis önünde toplandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emekli askerler, 2026 genel bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında Meclis binasına girmeye çalıştı.

EMEKLİ ASKERLER, MECLİS BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Meclis binası çevresinde toplanan emekli askerler, 2026 bütçesinde maaş artışına yer verilmemesini 3 gündür protesto ediyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İZİN VERMEDİ

Göstericiler, akşam saatlerinde genel bütçenin ele alındığı sırada parlamentonun avlusuna kadar ilerleyerek binaya girmek istedi. Meclis çevresinde önlemlerini artıran güvenlik güçleri, emekli askerlerin Meclis binasına girişine izin vermedi. Lübnan Meclisinde 3 gündür 2026 yılına ilişkin genel bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyrut'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika
