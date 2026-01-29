Beyrut\'ta Emekli Askerler Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta maaşlarının iyileştirilmesini talep eden emekli askerler, 2026 genel bütçesinin görüşüldüğü oturum sırasında Meclis binasına girmeye çalıştı.
Meclis binası çevresinde toplanan emekli askerler, 2026 bütçesinde maaş artışına yer verilmemesini 3 gündür protesto ediyor.
Göstericiler, akşam saatlerinde genel bütçenin ele alındığı sırada parlamentonun avlusuna kadar ilerleyerek binaya girmek istedi. Meclis çevresinde önlemlerini artıran güvenlik güçleri, emekli askerlerin Meclis binasına girişine izin vermedi. Lübnan Meclisinde 3 gündür 2026 yılına ilişkin genel bütçe görüşmeleri devam ediyor.
