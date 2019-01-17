Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi Yoksul Ailelerin Umudu Oldu

Beyşehir Belediyesi Yoksul Ailelerin Umudu Oldu

9 dakika önce

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yoksul vatandaşlara gıdadan giyime, ev eşyasından yakacak yardımına ve sağlık hizmetine kadar birçok alanda sosyal hizmet veriyor.

Beyşehir Belediyesi Yoksul Ailelerin Umudu Oldu, System.String[]
Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yoksul vatandaşlara gıdadan giyime, ev eşyasından yakacak yardımına ve sağlık hizmetine kadar birçok alanda sosyal hizmet veriyor. Bu hizmetler yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'de yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların yüzlerinin son yıllarda belediye olarak uyguladıkları çeşitli sosyal politikalar ile güldüğünü söyledi. Başkan Özaltun, Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yanı sıra, ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı bazı sivil toplum kuruluşlarının ilçe genelinde yürüttüğü çalışma dönemlerinde Beyşehir Belediyesi olarak da önemli destekler verdiklerini belirtti. Özaltun, son olarak ilçeye bağlı dış mahallelerden Karaali'de engelli bir çocuğu ile birlikte yaşayan ancak oturulamayacak durumda olan kerpiç yuvasında tuvalet ve banyosu, içme suyu ve kanalizasyon tesisatı olmadığı için zorluklar yaşayan yaşlı bir kadına yardım eli uzattıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Belediye olarak maddi durumu zayıf, ihtiyaç sahibi olup benzer şartlarda olan yapılarda ikamet eden özellikle engelli, maddi imkansızlıklar yaşayan ve içler acısı ortamda yaşam sürmeye çalışan yaşlı insanlara bugüne kadar sahip çıktıklarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Özaltun, "Bu tür zor durumda kalan vatandaşlarımızı gerek mahallesinde yaşayan komşuları, gerekse mahalle muhtarlarımız bize haber veriyor ve yardım talebinde bulunuyor. Bu talepler üzerine harekete geçen ilgili birimlerimiz, bu insanların adreslerine giderek bir ön inceleme gerçekleştiriyor. Eğer, gerçekten durumları anlatıldığı gibi ise hemen sorunların çözümü noktasında bu insanlarımıza yardım elini uzatıyoruz. Genelde ne gibi işler mi yapıyoruz, yağışlı havalarda akıntısı olan yapıların çatı tamiratları, kapı ve pencere onarımları, evlerin badana boya yapılıp, ihtiyaç gereken bakım ve onarımdan geçirilmesi, yapılan eklentilerle tuvalet ve banyo eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç ailelere yakacak ve giyim yardımında bulunulması, evinde hiçbir eşyası yoksa bunların temin edilmesi ve benzeri gibi pek çok yardım çalışmalarını yapıyoruz. Belediye olarak nakit yardımlardan ziyade, bu tür sosyal yardımlara yapmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda, Beyşehir Kaymakamlığımızla ve yardım amaçlı sivil toplum kuruluşlarımızla da el birliği içerisinde hareket ederek zaman zaman ortak çalışmalar da sergiliyoruz. Bu çalışmaları yürütürken tek hedefimiz, insan onurunu zedelemeden bu yardımları yapabilmek. Buna çok dikkat ediyor, gerekli özeni gösteriyoruz. Maddi imkansızlıklar içerisinde olmasından dolayı zorluklar yaşayan, özellikle özürlü, yaşlı insanlarımızın yaşam sürdüğü ikametlerinde daha onurlu bir yaşam sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye olarak, evde bakım hizmetleri birimimiz de bu konuda yürüttüğümüz sosyal çalışmalara her türlü desteği veriyor, sosyal yardım konularında örnek çalışmalar sergiliyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

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