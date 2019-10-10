Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de, Amatör Spor Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de, Amatör Spor Haftası kutlandı

Beyşehir'de, Amatör Spor Haftası kutlandı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde çevresel mesajlar da verildi.

Beyşehir'de, Amatör Spor Haftası kutlandı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde çevresel mesajlar da verildi.


Hafta dolayısıyla ilçe merkezinde ilçe protokolünün eşofmanlarını giyerek katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da katıldığı yürüyüş Atatürk Anıtı önünde başladı. Atatürk Caddesi istikametinden göl kenarındaki Vuslat Parkı'na gelen kortejde yer alan ilçe protokolü ve öğrenciler, alanda ellerine giydikleri eldivenlerle hem yürüdü, hem de çevreye gelişi güzel atılan atık ve çöpleri topladı. Poşetler içerisine toplanan çöp ve atıklar, daha sonra çöp konteynerlerine bırakıldı.


Çevresel mesajların verildiği bu etkinliğin ardından devam eden kortej yürüyüşü Beyşehir Gençlik Merkezinde noktalandı. Beyşehir Kaymakamı Özdemir ve Belediye Başkanı Bayındır, burada düzenlenen okçuluk etkinliklerini izlerken, konulan hedeflere ok atışları da gerçekleştirdi.


Programa, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürü Salim Erdem, Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rüştü Beğendi, Kütüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Metin, kurum amirleri, öğretmenler, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Adil Bayındır, Beyşehir, Bayındır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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