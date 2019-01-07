Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" Gecesi

Beyşehir'de "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" Gecesi

1 saat önce

Beyşehir İlçesi'nde "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" gecesi düzenlendi.

Beyşehir'de
Beyşehir İlçesi'nde "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" gecesi düzenlendi.

Ülkü Ocakları Beyşehir İlçe Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede, sanatçılar Ali Kınık ve Ozan Rahmet Safa sahne aldı.

Kınık ve Safa, salonu dolduran ülkücü gençleri, seslendirdiği türküler ve kendi besteleriyle coşturdu.

Konya Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini, burada yaptığı konuşmada, ülkücü gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çini, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş, 'kendinizi küçük görmeyiniz, sizler büyük kuvvetsiniz, vazifelerinizi hiçbir zaman unutmayınız. Davamızın geleceği birliktedir, birlik ve beraberlik içinde olmaktır' diyor. Kadim milletimizin tarih sahnesine çıktığı günden bu yana üzerinde türlü oyunlar oynanmıştır." dedi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, Ülkü Ocakları Beyşehir Şubesi Başkanı Altuğ Gültekin, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, MHP ilçe teşkilatı yöneticileri, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri, kadın ve gençlik kolları mensubu partililer ile ülkücü gençler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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