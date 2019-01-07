Beyşehir'de "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" Gecesi

Beyşehir
İlçesi'nde "Milli Birlik ve Beraberlik Şahlanış" gecesi düzenlendi.
Ülkü Ocakları Beyşehir İlçe Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi
Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede, sanatçılar Ali Kınık
ve Ozan Rahmet Safa sahne aldı.
Kınık ve Safa, salonu dolduran ülkücü gençleri, seslendirdiği türküler ve kendi besteleriyle coşturdu. Konya
Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha
Çini, burada yaptığı konuşmada, ülkücü gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.
"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çini, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş
, 'kendinizi küçük görmeyiniz, sizler büyük kuvvetsiniz, vazifelerinizi hiçbir zaman unutmayınız. Davamızın geleceği birliktedir, birlik ve beraberlik içinde olmaktır' diyor. Kadim milletimizin tarih sahnesine çıktığı günden bu yana üzerinde türlü oyunlar oynanmıştır." dedi.
Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
, MHP
İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, Ülkü Ocakları Beyşehir Şubesi Başkanı Altuğ Gültekin, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, MHP ilçe teşkilatı yöneticileri, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri, kadın ve gençlik kolları mensubu partililer ile ülkücü gençler katıldı.