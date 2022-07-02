Son Dakika | Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

02.07.2022 14:08
Son Dakika | Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Avdancık Mahallesi yolu üzerinde Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 42 DRK 49 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü A.Y. ve yolcu olarak bulunan T.Y. yaralandı. Yaralılar kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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