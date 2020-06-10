Beyşehir'deki toplantıda Çamlık Mağaraları masaya yatırıldı - Son Dakika

Beyşehir'deki toplantıda Çamlık Mağaraları masaya yatırıldı

Beyşehir ilçesinde, düzenlenen toplantıda Derebucak ilçesindeki mağaralar ele alındı.

Beyşehir ilçesinde, düzenlenen toplantıda Derebucak ilçesindeki mağaralar ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından Konya İl Şubesi bünyesindeki Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Bölge Müdürü Tuğrul Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Derebucak ilçesindeki dünyaca ünlü Çamlık Mağaraları Tabiat Alanı'nda hayata geçirilecek yeni proje ve çalışmalar istişare edildi, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Şube Müdürleri Onur Budak ve Serhat Uğraş, Beyşehir Milli Park Şefi Fatih Demir ile kurum personelleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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