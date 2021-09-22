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Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu - Son Dakika

Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu

22.09.2021 11:14
Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü kenarındaki Milli Park sahasında bulunan sulak alan kururken, içindeki yüzlerce balık telef oldu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü kenarındaki Milli Park sahasında bulunan sulak alan kururken, içindeki yüzlerce balık telef oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki Milli Park sahasında yer alan sulak alanlar mevsimsel olarak kurumaya yüz tuttu.

İçerişehir Mahallesi Soğla mevkisinde yer alan sulak alan da tamamen kuruyan alanlardan biri oldu.

Kuruyan alanda 2-3 kilogram ağırlığa sahip onlarca balık ölüsü görülürken, sığlaşan kesimlerde sıkışan küçük balıklar balıkçıllara yem olmaya başladı.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, göl yatağının 2016'da liman projesi kapsamında biraz çukurlaştırıldığını, su olduğu için alana balıkların da girdiğini anlattı.

Aşırı kuraklık nedeniyle alanın gölle irtibatının kesildiğini dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Burada 60 santimetre su olurdu. Sazan balığı, dişli balık, her çeşit balık var burada. Aşırı kuraklıktan dolayı bu çukurun gölle irtibatı kesildi, balıklar, içindeki canlılar öldü. Buradan 500 metre gitsen gölü öyle görürsün. Burası biraz derin olunca balık kendini saklamış, gölle irtibat kesilince de havasız kaldılar, heder oldular. Burası bataklık artık. Susuzluk başlayınca balıklar buradan ağlarla toplanıp öbür tarafa atılabilirdi. Bir dünya balık heder oldu. Haberimiz olmadı. İnsanların pek gelip gitmediği bir yer olduğu için sıcaklar da aniden bastırınca gölle irtibat birden kesildi."

"Durum gerçekten kötü"

Doğa ve kuş fotoğrafçısı Namık Kemal Kortan da kuş fotoğrafı çekmek için sık sık geldiği göl kıyısında susuzluk nedeniyle yüzlerce ölü balığı görmenin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Kortan, kuşların da beslenme alanı olarak yaşam sürdüğü alanda kuş fotoğrafları çektiğini belirterek, "Ne yazık ki; buranın kurumuş olduğunu ve balıkların da ölmüş olduğunu gördüm. O kadar büyük balıklar var ki, hepsi ölmüş. Şu anda tamamen çürümeye yüz tutmuşlar. Sazın kenarında çok az bir su kalmış, ak balıkçıllar da sıkışan küçük balıkları yok etmeye başlamışlar, onları yiyorlar. Durum gerçekten de kötü, güzel bir yerdi burası. İnşallah yağışlar bol olur da tekrardan canlanır." dedi.

Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu
Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu
Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu
Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu
Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu

Beyşehir Gölü, Türkiye, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü kenarındaki sulak alan kurudu, yüzlerce balık telef oldu - Son Dakika
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