Beyşehir Gölü: Kuş Cenneti

21.01.2026 13:53
Kemal Gültekin, Beyşehir Gölü'nde 210 kuş türü fotoğrafladı. Sergisi doğaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında yer alan Konya ve Isparta illeri içerisinde yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı, barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilikle doğa ve kuş fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Göl çevresinde yaşayanların yanı sıra ilçe dışından gelen fotoğraf tutkunları da Beyşehir Gölü kıyılarında yılın tüm zamanlarında eşsiz anları kadrajlarına sığdırmak için adeta zamanla yarışıyor. Bu isimlerden biri ise Beyşehirli emekli astsubay Kemal Gültekin. Emekli olduktan sonra memleketi Beyşehir'e yerleşen Gültekin, son üç yıldır kuş fotoğrafçılığı ile ilgileniyor. Doğaya olan ilgisini emeklilikle birlikte profesyonel bir hobiye dönüştüren Gültekin, Beyşehir Gölü'nün kuş çeşitliliği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Emekli olduktan sonra Beyşehir'e yerleştim ve kuş fotoğrafçılığına başladım. Şu ana kadar toplamda 210 farklı kuş türünü fotoğrafladım. Konya genelinde çektiğim tür sayısı 198, bunun yaklaşık 190'ı Beyşehir'de çekildi. Beyşehir Gölü gerçekten bir kuş cenneti."

Çektiği fotoğrafların ilgi gördüğünü belirten Gültekin, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği aracılığıyla çalışmalarının sergiye dönüşeceğini ifade etti. Gültekin, 23'ünde Anamas Otel'de düzenlenecek sergi ve fotoğraf gecesinde doğaseverlerle buluşacaklarını söyledi. Kuş fotoğrafçılığının insanların doğaya bakışını değiştirdiğini vurgulayan Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar genelde bütün kuşları sadece 'kuş' olarak görüyor. Ama yakından ve net bir şekilde fotoğrafladığınızda renkleri, detayları ve özellikleri daha fazla dikkat çekiyor. Mesela herkes için sıradan olan bir karga, doğru açı ve sunumla bambaşka bir ilgi odağına dönüşebiliyor."

Özellikle yırtıcı kuşları fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Gültekin, son olarak Beyşehir'de nadir görülen kara çaylak türünü görüntülemenin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti. Kuş fotoğrafçılığının ciddi bir emek ve maliyet gerektirdiğini de sözlerine ekleyen Gültekin, kamuflaj, lens ve fotoğraf makinelerinin oldukça pahalı ekipmanlar olduğunu, ancak mevcut imkanlarıyla en iyi kareleri yakalamaya çalıştığını ifade etti.

Beyşehir Gölü, Kemal Gültekin gibi doğa tutkunlarının objektifinden yansıyan görüntülerle hem kuş çeşitliliğini tanıtmaya hem de doğa bilincinin artmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyşehir Gölü, Yerel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

