Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda patlama: 3 işçi yaralı
2 saat önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde, Kato Dağı
'nda bulunan Kerkük
askeri üs bölgesi yolunda PKK
'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Kato Dağı'nda bulunan Kerkük askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında, teröristlerce daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sevk edilen askeri helikopterle Şırnak
Askeri Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Güvenlik güçleri, yola patlayıcı tuzaklayan teröristlerin etsiz hale getirilmeleri için operasyon başlattı.
- Şırnak
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