Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Beytüşşebap'tan, Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Savaş Arağan ve Kader Bal, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Son Dakika Haberleri
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
21:50 Osmaniye'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
21:48 Bolu abant'ta kar çilesi - Son Dakika
21:48 Osmaniye evinin önünde tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika
21:46 İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]