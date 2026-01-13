Beyza'ya Moral İçin Balon Uçurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Beyza'ya Moral İçin Balon Uçurdular

Beyza\'ya Moral İçin Balon Uçurdular
13.01.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Şehir Hastanesi'nde lenfoma tedavisi gören Beyza Öztürk'e moral için balon uçurma etkinliği düzenlendi.

İZMİR Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde lenfoma tedavisi gören Beyza Öztürk (6) ve diğer hasta çocuklara moral vermek amacıyla gönüllüler tarafından balon uçurma etkinliği düzenlendi. Öztürk, etkinliği görüntülü arama yapan babasının cep telefonundan izledi.

Aksaray'da yaşayan Uğur Öztürk (38) ve Tülay Öztürk'ün (37), Emir ve Berat'tan sonra dünyaya gelen üçüncü çocukları olan Beyza Öztürk'te, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş şikayeti başladı. Yapılan tetkiklerin ardından Beyza'ya lenfoma teşhisi konuldu. Tedavisi nedeniyle birinci sınıfa ara veren ve İzmir Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Beyza ve diğer hasta çocuklara moral vermek için gönüllüler hastane bahçesinde balon uçurma etkinliği düzenlendi. Araba ve motosiklet kulüplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte hastane bahçesinden gökyüzüne balonlar bırakıldı. Öztürk, etkinliği görüntülü arama yapan babasının cep telefonundan izledi.

Kızına moral olmak için gönüllülerin bir araya geldiğini dile getiren Uğur Öztürk, "Hastalığı bir anda ortaya çıktı. Yüksek ateş sonrası yapılan kontrollerde teşhis konuldu. Arkadaşlarımız bugünkü etkinliği organize etti. Çocukların sevinmesi için balon uçurduk. Beyza da camdan bizi izledi" dedi.

'SÜRECİN FARKINDA'

Kızının kemoterapi tedavisine başladığını belirten Öztürk, "Tahliller ve verilen ilaçlar çocuğu yoruyor. Nakil söz konusu değil. Sağlık çalışanları çocukların mutlu olması için ellerinden geleni yapıyor. Yılbaşı ve farklı etkinlikler düzenleniyor. Saç dökülmeleri başladı ancak sürecin farkında" ifadelerini kullandı.

'ÇORBADA BİR TUZUMUZ BULUNURSA NE MUTLU BİZE'

Etkinliğe katılan VosVos İzmir Fun Club üyesi Aytaç Çilem, "Ben de bir babayım. Elimden ne gelirse yapmak istedim. Çocuklara güzel bir enerji ve motivasyon olsun diye bir araya geldik. Çorbada bir tuzumuz bulunursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Motosiklet kulüpleri adına konuşan Ataş Ertaşi ise "Mesaj ulaşınca biz de motorcu camiası olarak bu organizasyonda yer almak istedik. Beyza için buradayız. Yağmur nedeniyle katılamayanlar oldu ama çok sayıda kişi bir araya geldi" dedi.

ÇOCUKLARDAN DESTEK

Kuzeni Beyza için hastaneye gelen Berrak Öztürk (11), "Beyza'yı çok seviyoruz. Onu gördük. Kanseri yeneceğine inanıyorum" dedi. Etkinliğe katılan Sercan Özdemir (12) de "Beyza seni çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beyza'ya Moral İçin Balon Uçurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:12
Volkan Demirel, ’’Sen mi Ederson mu’’ sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:19:35. #7.11#
SON DAKİKA: Beyza'ya Moral İçin Balon Uçurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.