Bez maskede standartların belirlenmesinin üretim ve ihracatı artıracağı öne sürüldü

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Kullan at maskelere alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı, hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, üretim ve ihracatta katma değeri 3-4 kat artıracaktır." ifadesini kullandı.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartların belirlemesinin tekstil sektörü tarafından memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Alınan bu kararın sektöre hareket getireceğine dikkati çeken Engin, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasıyla dünyada tıbbı maske ve koruyucu kıyafet açısından büyük bir talep meydana geldi. Birçok ülke, bu talebe hazırlıksız yakalandı ve sıkıntı yaşadı. Firmalarımızın hızlı hareket ederek, üretimlerini bu yöne kaydırması, önemli bir avantaj. Cumhurbaşkanlığımızın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye tıbbi maske ve koruyucu kıyafet yardımında bulunması da dikkatleri Türkiye'nin üzerine çekti." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek kullanımlık maskeler çözüm olmaktan çıktı"

Engin, tıbbi maske ve koruyucu kıyafetlerin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maskeler artık günlük kıyafetlerimizin tamamlayıcı bir parçası olmaya başladı. Yeni normalleşme döneminde tek kullanımlık maskeler artık çözüm olmaktan çıktı. Sürdürülebilir ürünlere bir eğilim var. Sektörde, bir süredir yıkanabilen ve çok kullanımlık maskelerin üretilmesi ve ihracatı konusunda istek vardı. Öncelikle çok kullanımlık maskelerin standartlarının belirlenmesi ve ardından kısıtlı olan ihracatın serbest bırakması hem sektör hem de ülkemiz için önemli bir adım. Yurt dışından ciddi talepler geliyordu. Birçok ülkede normalleşmenin başlaması, okulların yeniden açılması, öğrencilerin korunmasına yönelik maske taleplerini artırdı. Öte yandan havaların ısınmasıyla turizm sektöründe meydana gelebilecek hareketlilikle iç piyasada da talep artacaktır."

"Yıkanabilir maske pazarının 4 milyar dolarlık değere ulaşması öngörülüyor"

Kısa sürede maske ve koruyucu elbise konusunda yaratıcı tasarımların ve bakteri tutmayan fonksiyonel ürünlerin piyasada görülmeye başlanacağını anlatan Engin, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Analistler tarafından yapılan değerlendirmeye göre, global yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske pazarının yüzde 8'lik istikrarlı bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 2020-2030 döneminde en az 4 milyar dolarlık bir toplam pazar değerine ulaşması öngörülüyor. Kullan at maskelere alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı, hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, üretim ve ihracatta katma değeri 3-4 kat artıracaktır. Pandeminin daha uzun bir süre dünya gündeminde kalacağını düşünürsek, sektörümüz için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır. Bundan hareketle her yıl düzenlediğimiz 'Techxtile Start- Up Challenge' programının ödül kategorilerine bu yıl 'Medikal Tekstil' konusunu da ekledik."