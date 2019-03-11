Son Dakika Haberleri: Bıçakladığı Şahıs Sokak Ortasında Silah Vurdu

Bıçakladığı Şahıs Sokak Ortasında Silah Vurdu

44 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silahla vuruldu.

Bıçakladığı Şahıs Sokak Ortasında Silah Vurdu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 Şubat tarihinde iki kişi bıçaklayan şahıs bu kez sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsı vuran kişi ise olayda bıçaklanıp yaralanan Fatih A. olduğu öğrenildi. Alınan bilgiler göre olay, Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 Şubat tarihinde Halil G. ile yoldan geçen Fatih A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından Halil G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay ardından bu kez Fatih A. ile Halil G. silahla vurdu. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralan şahıs ile kendisini vuran Fatih A.'nın alkollü oldukları öğrenildi. Olayın ardından kaçan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Bursa, Fatih, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultan Tavuğuna Biçilen Fiyat Dudak Uçuklattı! Tam 5 Bin Liraya Satıldı Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş

Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ağabeyini Öldürdü, Yeğenini Yaraladı ABD'yi Dünyaya Rezil Eden Venezuela Yalanı: Elektrik Kesintisinin Nedeni Alman Barajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 00:45:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçakladığı Şahıs Sokak Ortasında Silah Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]