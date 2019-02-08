Son Dakika Haberleri: Bıçaklandığı Yerden Ameliyat Olan Brezilya Devlet Başkanı Şimdide Zatürre Oldu

Bıçaklandığı Yerden Ameliyat Olan Brezilya Devlet Başkanı Şimdide Zatürre Oldu

1 saat önce

Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları esnasında yaralanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, tedavisi sürerken zatürre olduğu açıklandı.

Bıçaklandığı Yerden Ameliyat Olan Brezilya Devlet Başkanı Şimdide Zatürre Oldu, System.String[]
Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları esnasında yaralanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, tedavisi sürerken zatürre olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları yaptığı sırada bıçaklanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 28 Ocak'ta ameliyat olmak için Sao Paulo'da bir hastaneye yatırıldı. Bolsonaro'ya abdominal cerrahi sonrası iyileşme sürecinde bu kez de zatürre tanısı konuldu. Bu yüzden 63 yaşındaki devlet başkanı yarı yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Yapılan açıklamaya göre Bolsonaro, seçim çalışmaları sırasında bıçaklandığı karın bölgesinden ameliyat olmak için 28 Ocak'ta Sao Paulo'da bulunan Albert Einstein Hastanesine yatırıldı. Bağırsak ameliyatı iyi geçmesine rağmen Brezilya Devlet Başkanına iyileşme sürecinde zatürre teşhisi kondu. Hastaneden yapılan açıklamada Bolsonaro'nun ameliyatla ilişkili semptomlar dışında izole bir ateş nöbeti geçirdiği açıklandı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Otavio do Rego Barros düzenlediği basın toplantısında, "Muayeneler yapıldı. Bu durum operasyonla değil direkt bakteriyel bir meseledir" dedi. Barros'a göre Bolsonaro hem mizahi hem de fiziksel olarak çok iyi, hatta zaman zaman yürüyebiliyor.

Bolsonaro hastanede, Kudüs planı rafta

Öte yandan Brezilya, İsrail'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşündüğünü ancak bunu Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar vermeden nasıl yapabileceğini değerlendiriyor.

Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, böyle bir adımın Bolsonaro hükümetinin nihai hedefi olan Orta Doğu'da barış ve istikrara ne kadar katkıda bulunacağını zaman ve diyalog ile kararlaştıracağını vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ameliyat için hastaneye yattığı günün hemen ertesinde geçici olarak devlet başkanlığını görevini üstlenen yardımcısı Hamilton Mourao; Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı "şimdilik" düşünmediği açıklaması yapmıştı. - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:42 Kaynak: İHA

Kudüs, Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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