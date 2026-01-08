Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Kumrulu Mahallesi'nde evlerinin yanındaki ahıra giden Birgül Öztürk (75), eşi Öztürk'ün yerde hareketsiz olduğunu gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.