Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klain'i getirecek - Son Dakika

Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klain'i getirecek

12.11.2020 04:59
Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klain'i getirecek, System.String[]

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getireceğini açıkladı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getireceğini açıkladı.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak.

Joe Biden, Klain için, "Uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli, 2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık. 2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik. Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Beyaz Saray Özel Kalemi'nde tam da aradığım, Ron'un siyasi yelpazede herkesle çalışma konusundaki derin deneyimi ve kapasitesi." değerlelendirmesinde bulundu.

Ron Klain ise yaptığı açıklamada, "ABD başkanlığına seçilen Biden'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve bana duyduğu güvenden onur duydum." dedi.

Klain, Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Ron Klain kimdir?

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yaptı.

Klain, Beyaz Saray'ın Ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Biden'a 1989-1992 yıllarında Senato Yargı Komitesi'nde başdanışmanlık yapan Klain, 1988 ve 2008 yıllarında başkan adayı olan Biden'ın danışmanlığını üstlendi.

Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 yetişkin çocuk sahibi.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine Ron Klain'i getirecek - Son Dakika


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