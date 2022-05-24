Biden'ın Asya ziyaretindeki Tayvan yorumu ABD basınında eleştirildi - Son Dakika
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Biden'ın Asya ziyaretindeki Tayvan yorumu ABD basınında eleştirildi

24.05.2022 18:09
Biden'ın Asya ziyaretindeki Tayvan yorumu ABD basınında eleştirildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya turunda Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunmak için buna askeri olarak müdahil olabileceklerini söylemesi, ülke basınında geniş yankı buldu ve ifadeleri "riskli" ve "güven kaybettirici" olarak nitelendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya turunda Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunmak için buna askeri olarak müdahil olabileceklerini söylemesi, ülke basınında geniş yankı buldu ve ifadeleri "riskli" ve "güven kaybettirici" olarak nitelendi.

Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Akasaka Sarayı Devlet Konukevi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında bir gazetecinin, "Açık nedenlerle Ukrayna çatışmasına askeri olarak dahil olmak istemediniz. Konu buna gelirse Tayvan'ı savunmak için askeri olarak müdahil olmaya istekli misiniz?" sorusuna "evet" yanıtı vermesi gündemdeki yerini koruyor.

Beyaz Saray daha sonra Biden'ın bu açıklamasının bir politika değişikliğine işaret etmediğini savunsa da Biden'ın yorumları ülke basınında eleştirilerin hedefi oldu.

Wall Street Journal gazetesinin Yayın Kurulu, "Biden'ın gerçek Tayvan hatası" başlıklı bir başyazı kaleme aldı.

Biden'ın sık sık açıklamalarında gaflara ya da kafa karışıklığına imza attığına işaret edilen yazıda, Beyaz Saray'ın sürekli Biden'ın açıklamalarını düzeltmesinin de güven kaybına yol açtığı kaydedildi.

Yazıda, Biden'ın açıkladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesinde Tayvan'ın yer almamasının ise büyük hata olduğuna ve bu ülkeye desteği göstermek için asıl bunun yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Pervasız açıklamalar

MSNBC'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda, Biden'ın Tayvan konusundaki ifadeleri, Başkanın gitgide daha da "pervasız açıklamalar" yapmaya yönelmesi şeklinde yorumlandı.

Biden'ın sürekli dış politika konusunda "cesur" açıklamalar yaptığına, Beyaz Saray'ın ise sürekli bu açıklamaları düzelttiğine işaret edilen yazıda, bu durumun dış politikada Biden'ı daha "güvensiz" bir yere koyduğu belirtildi.

Washington Post gazetesinde yayımlanan başka bir yazıda ABD'nin Tayvan'a yönelik yıllardır "dikkatli" politika yürüttüğüne işaret edilerek, Biden'ın son 1 yılda 3 kez Japonya'dakine benzer açıklamalar yaptığı, ardından da Beyaz Saray'ın bunları düzelttiği anımsatıldı.

Yazıda, Biden'ın ya bunları farkında olmadan gaf olarak yaptığı ya da gerçekten politika değişikliğini ağzından kaçırdığı yorumu yapıldı.

Time dergisinde yayımlanan başka bir yazıda da Biden'ın yorumunun "cesur" olduğu kadar "riskli" de olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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