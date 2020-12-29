Biden: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi - Son Dakika
BBC

Biden: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi

29.12.2020 03:32
Biden: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi, System.String[]

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ülke güvenliği açısından kritik önemdeki devlet kurumlarının Başkan Donald Trump yönetiminin elinde "dev bir hasara" uğradığını söyledi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ülke güvenliği açısından kritik önemdeki devlet kurumlarının Başkan Donald Trump yönetiminin elinde "dev bir zarara" uğradığını söyledi.

Biden, yönetime geçiş hazırlıkları yapan ekibinin, Savunma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu kurumlardan ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını belirtti.

Biden bu açıklamlaarı, ulusal güvenlik ve dış polika danışmanlarından aldığı brifingden sonra yaptı.

Biden 20 Ocak'ta yemin edip, görevine başlayacak, ancak Başkan Trump, Kasım ayındaki seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyi reddediyor.

Biden ve ekibinin 3 Kasım'daki seçimlerin ardından, önemli istihbarat brifinglerini alması engellendi. Bu normalde, devir teslim döneminde rutin ve gerekli bir süreç.

Trump yönetimi henüz bu açıklamalara bir yanıt vermedi, ancak geçen hafta Savunma Bakanlığı Pentagon, çok sayıda görüşme yapıldığını ve bilgi akışına ve toplantılara devam edileceğini açıklamıştı.

Biden, danışmanlarıyla toplantısından sonra Twitter'dan paylaştığı konuşmasında, ekibinin Savunma Bakanlığı ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nde "barikatlarla" karşılaştığını söyledi.

Biden "Şu anda gidecek yönetimden önemli ulusal güvenlik alanlarında, ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri almıyoruz. Bence bu sorumsuzluktan başka bir şey değil" dedi.

Seçilmiş Başkan, ekibinin "dünya genelindeki Amerikan güçlerinin yapısı ve ortaya çıkabilecek karmaşadan çıkar sağlayabilecek ABD düşmanları konusunda net bir resme ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

'Kurumların içi boşaltıldı'

Biden "Güvenliğimiz açısından kritik önemdeki birçok kurum büyük zarar gördü. Birçoğunun içi personel, kapasite ve moral anlamalarında boşaltıldı. Politika süreçleri ya zayıflatıldı ya da bir kenara itildi" dedi.

Trump, seçimden hemen sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i, Esper'in ırkçılık karşıtı protestoculara karşı askerleri konuşlandırmayı reddetmesi nedeniyle görevden almıştı.

Trump'ın daha sonra bakanlığa kendisine sadık isimleri ataması, siyasi rakipleri tarafından yönetiminin son haftalarında kaos yaratma girişimi olarak görülmüş ve kaygıyla izlenmişti.

Biden: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi

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Son Dakika Dünya Biden: Trump devlet kurumlarına dev bir hasar verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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