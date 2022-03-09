Biden, Venezuela'da tutuklu 2 Amerikan vatandaşının ülkesine döneceğini duyurdu - Son Dakika
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Biden, Venezuela'da tutuklu 2 Amerikan vatandaşının ülkesine döneceğini duyurdu

09.03.2022 17:27
Biden, Venezuela'da tutuklu 2 Amerikan vatandaşının ülkesine döneceğini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuela'da tutuklu bulunan ve dün serbest bırakılan 2 Amerikan vatandaşının ülkelerine döneceğini ve ailelerine kavuşacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuela'da tutuklu bulunan ve dün serbest bırakılan 2 Amerikan vatandaşının ülkelerine döneceğini ve ailelerine kavuşacağını duyurdu.

Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da haksız yere tutuklanan 2 Amerikalı aileleriyle bir kez daha kucaklaşacak. Gustavo Cardenas ve Jorge Fernandez'i evlerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cardenas'ın 2017'de CITGO-6 soruşturması kapsamında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığını ve 5 yıldır hapiste olduğunu belirten Biden, Fernandez'in de geçen yıl benzer şekilde tutuklandığını aktardı.

Biden, söz konusu 2 kişinin serbest bırakılması için çaba harcayan ABD Rehin İşleri Özel Temsilcisi Roger Cartens ve diplomatik ekibine teşekkür etti.

ABD vatandaşlarının "haksız yere" tutuklanmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Biden, "Cardenas ve Fernandez'in evlerine dönüşünü kutlarken, Venezuela, Rusya, Afganistan, Suriye, Çin, İran ve diğer ülkelerde haksız yere tutuklu bulunan Amerikalıları da unutmuş değiliz. Bu kişilerin evlerine dönmesini sağlamak için yönetimim mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray Venezuela ile görüşüldüğünü açıklamıştı

Amerikan basınında ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı açıklamada görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas'ta yaptığı görüşmenin amacının "enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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