Bienvenu Hatayspor'la Anlaşamadı
59 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'un transfer etmek üzere Antalya kampına davet ettiği Henri Bienvenu ile anlaşamadı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor
'un transfer etmek üzere Antalya
kampına davet ettiği Henri Bienvenu
ile anlaşamadı.
Hatayspor, 2011 yılında Fenerbahçe
'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri
kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten Henri Bienvenu'yü, Antalya kampına davet etti. Takımla beraber antrenmanlara katılan ve son olarak Konyaspor
'la oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren Bienvenu'yle finansal konuda anlaşma sağlanamadığı açıklandı.
Hatayspor'da yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transferi gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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