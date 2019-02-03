Son Dakika Haberleri: Biga'da Geleneksel Deve Güreşleri - Çanakkale

Biga'da Geleneksel Deve Güreşleri - Çanakkale

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Çınarlık Parkı'ndaki etkinlikte Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinden 170 deve güreşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde develer, birbirlerine üstünlük sağlamak için yarıştı. Görevliler, zaman zaman kilitlenen develeri ayırmak için uzun uğraş verdi. Güreşlerin sonunda dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli başpehlivan şampiyon develerini Biga'da buluşturduklarını söyledi.

Güreşlerin bu yıl beşincisini düzenlediklerini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Biga'nın tanıtımına destek ve katkı verdiğine inandığımız deve güreşleri, Türkiye deve güreşleri takviminde yerini aldı. Bu sadece iki devenin güreşmesi kadar basit ifade edilebilecek bir olay değildir. Bu bin yıldan beri Türklerin, Orta Asya'dan getirdiği çok önemli bir kültürün bugünde devamıdır. Buna destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:59 Kaynak: AA

Akdeniz, Çınarlık, Çanakkale, Biga, Güncel
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