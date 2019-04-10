Son Dakika Haberleri: Biga'da Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü Kutlandı

Biga'da Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü Kutlandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Biga'da Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki tören Atatürk Anıtı'na Biga İlçe Emniyet Müdürü Alaeddin Tekin çelenk sundu. Törende Saygı Duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Emniyet Müdürü Alaeddin Tekin ve emniyet mensupları, Biga Kaymakamı Mustafa Can'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Emniyet Müdürü Alaeddin Tekin, polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılı münasebetiyle düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Mustafa Can, polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha Sonra Biga Merkez Tevfik Başarı Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
Çanakkale, Polis, Biga, Güncel
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