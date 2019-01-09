Son Dakika Haberleri: Biga'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Biga'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Biga'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Biga'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Biga'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale istikametine giden Sait Ateş yönetimindeki 17 LB 593 plakalı otomobil, İlker Kazdağ idaresindeki 17 KJ 197 plakalı otomobille Şakirbey kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ateş ile aynı araçta bulunan Firuzan Değirmenci, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Çanakkale, Biga, Güncel
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