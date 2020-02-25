Biga'da yıkılacak okullar için ikili eğitime geçildi - Son Dakika
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Biga'da yıkılacak okullar için ikili eğitime geçildi

6 saat önce

Biga ilçesinde, Hüseyin Onan İlkokulunda eğitim öğretime başlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için temsili program düzenlendi.

Biga'da yıkılacak okullar için ikili eğitime geçildi, System.String[]

Biga ilçesinde, Hüseyin Onan İlkokulunda eğitim öğretime başlayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri için temsili program düzenlendi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Can, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlattı.

Yaşanan büyük depremlerde binaların sağlam olmamasından dolayı maalesef birçok can kaybının yaşandığını belirten Can, "Devlet olarak bize emanet edilen çocuklarımızın, çalışan personellerimizin can ve mal güvenliği bizim en başta yer alan sorumluluklarımızdan biri. Biga ilçemiz ve bu bölge de deprem fay hattında yer alan riskli bölgelerden biri." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları neticesinde ilçede 12 kurumun yenileme ve yıkım çalışmasının başlatıldığını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Bu sürede eğitim öğretimin devam edilmemesi noktasında raporlar geldiği için okullarla diğer okullarımızı eşleştirme çalışması yaptık. Bu programları yaparken okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle birlikte verimli bir çalışmayla yaptık. 24 Şubat itibarıyla yıkım kararı alınan okullarımız, yeni okullarında eğitim öğretime başladı. Kısa süre içinde de bu boşaltılan okullarımızın yıkım çalışmaları başlayacak. En kısa süre içinde çocuklarımızın daha büyük daha modern sınıflarda eğitim öğretime devam etmesinin sağlanması için inşallah en kısa zamanda bu yeni okullarımızın temeli atılacak. Alınan bu kararları velilerimiz büyük bir olgunlukla karşıladı. İnşallah bizler de sizleri mahcup etmeden alnımızın akıyla bu süreci tamamlayacağız."

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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