ÇANAKKALE - Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk festivali yapıldı.

Rafet Gürkaynak Caddesi'nde bulunan Millet Bahçesi alanında düzenlenen festivale, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli okçu Bülent Korkmaz'ın da aralarında olduğu 100 sporcu katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Biga Okçuluk Kulübünün öncülüğünde organize edilen festivale İstanbul, Bursa, Kütahya, Balıkesir gibi illerden okçuların geldiğini söyledi,

Geçen yıl salgın nedeniyle kurtuluş etkinliklerini yapamadıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu yıl daha kapsamlı bir program düzenledik. Trap atışlarımız bir yandan devam ediyor. Abdiağa Mesire Alanı'mızda kamp kuran motosikletli arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. 'Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur' anlayışı ile ata sporlarımızın yaşaması için kulüplerimize gereken desteği vermeyi kendimize görev biliyoruz." dedi.

Biga Okçuluk Kulübü Başkanı Zühtü Uygun'un da katıldığı etkinlikte sporcular hünerlerini sergiledi.