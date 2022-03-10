Bigadiç'e dev sağlık merkezi - Son Dakika
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Bigadiç'e dev sağlık merkezi

10.03.2022 09:30

Bigadiç'e dev sağlık merkeziBALIKESİR Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Bigadiç'e dev sağlık merkezi

BALIKESİR Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının yapım işi protokolünü imzalandı.

İlçede Üniversiteye büyün önem veren Başkan Avcu 800 öğrencilik 10 derslik toplamda 4 katın bulunduğu Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4114 metrekare kapalı alana sahip Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının imzasını Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş eşliğinde belediye binasında imzalandı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile birlikte Bigadiç Meslek Yüksek okulunu gezdiler, ardından belediye geçtikten sonra belediye başkanı makamında imzalar atıldı.

Yapımı olacak Bigadiç Meslek Yüksek Okulu fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü sağlık bilimleri fakültesinin olduğu 4114 m² kapalı alana sahip bodrum ve zeminle birlikte 3 katlı olacak.

Başkan İsmail Avcu " Bugün bizim için çok özel bir gün Sayın Bakanım bizi şereflendirdiler. bu mutlu günümüze bizi yalnız bırakmadılar teşekkür ediyorum Sayın rektörüm, rektör yardımcılarımla beraber inşallah çok hayırlı bir işe geç kalınmış ama geç kalınmış ama inşallah Balıkesir'imiz için ülkemiz için tüm insanlık için faydalı olacak bir işe vesile olacağız. Çünkü bu termal turizm insanların şifa kaynağı şifa kaynağı ve ayakları yaramasan da bir projenin arifesindeyiz. ilk adımı atıyoruz. ilk ocağı buradan ateşliyoruz inşallah. Bu ülkemizin var olan termal zenginliğini tüm insanlığın, tüm halkımızın hizmetine buradan sunacağız. Bu ilk atılan adım çok mühim. inşallah bunun arkası gelecek. inşallah bunun arkası gelecek. Biz burada bunun vesilesi olmaktan sayın rektörümün, sayın Sağlık Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin hepsinin katkısıyla burada güzel bir çalışmayı, insanlık için ülkemiz için, Balıkesir'imiz için güzel bir çalışmayı başlatmış olmanın mutluluğuyuz. ben Sayın Bakanıma, Sayın Rektörüme rektör yardımcılarıma, bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş "Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün protokol törenimize şahit oldular. Sağ olsunlar. Burada tabii Bigadiç Belediyemizle birlikte ortak bir çalışma protokol törenini yaptık, imzasını attık. hem Balıkesir'imize hem. Balıkesir'deki hidroterapi merkeziyle yeni üniversitemize bağlı fizik tedavi, sağlık, uygulama, araştırma merkezimizle birlikte hem öğrencilerimizin eğitimine katkı verecek hem de bir sağlık hizmeti verilecek bir binanın da yapılması için. bir başlangıç yaptık. buradan katkıları destekleri için Bigadiç Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. inşallah güzel bir, hayırlı bir çalışma olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce "Biraz önce değerli rektörümüzle, başkanımızın birlikte bir protokol imzalama töreni oldu. Ben Allah hayırlı etsin diyorum. Türkiye'nin hele ilerili yılları da çok daha fazla ihtiyacı olacağı bir okulun yaptılar. bu hem Türkiye'nin bir ihtiyacını karşılıyor olmak yönüyle oldukça güzel. Üniversite yerel yönetim iş birliği olması yönüyle çok güzel. Yeni yönetim merkezi. Sağlık Bakanlığı ilişkisi olması yönünde çok güzel. Güzel örnekler oluyor. Hepsini tebrik ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Bigadiç MYO Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma merkezi binasının protokolü imzalama törenin ardından Bigadiç belediye başkanı İsmail Avcu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye hediye takdiminde bulundu.

Bigadiç'e dev sağlık merkezi
Bigadiç'e dev sağlık merkezi
Bigadiç'e dev sağlık merkezi

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Balıkesir Üniversitesi, İsmail Avcu, Araştırma, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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