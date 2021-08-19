Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika

Başkan Avcu, burada yaptığı konuşmada, ikramda bulundukları aşurenin kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

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